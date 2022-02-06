توفيت مغنية بوليوود الأسطورية، لاتا مانجيشكار، المعروفة، شعبيا باسم "نايتنجيل أوف إنديا" وواحدة من أبرز الرموز الثقافية في البلاد، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 92/عاما.

وتوفيت في مستشفى "بريتش كاندي" في مومباي، حيث تم نقلها، أوائل يناير الماضي، بعد أن أظهرت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا، طبقا لما قاله طبيبها براتيت سامداني للصحفيين.

وأضاف سامداني أن حالتها تدهورت ، في الأيام الأخيرة، وتوفيت بسبب فشل في عدة أعضاء.

وذكر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لقد تركتنا لاتا ديدي (ديدي تعني الأخت الأكبر، باللغة الهندية). فهي تترك فراغا في أمتنا، لا يمكن سده".

يذكر أن لاتا مانجيشكار، التي ولدت في 28 سبتمبر ، 1929، كانت فنانة تحظى بالتبجيل ، وذات شهرة دولية، وألهمت أجيالا من المغنيين.

وبدأت في الغناء في سنوات المراهقة وسجلت عبر مشوار فني امتد على مدى سبعة عقود، حوالي 30 ألف أغنية بـ 36 لغة.

وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك أعلى وسام مدني في البلاد (بهارات راتنا)، في عام 2001 .