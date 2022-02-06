نجح فريق الاتحاد المدرسي لكرة القدم للبنات تحت 18 من فك الشركة مع فريق سلوى على صدارة دوري الشابات الذي ينظمه الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعدما حقق الفوز بهدفين احرزتهما هيفاء القديري، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب عبد الرحمن بالعديلية خلال منافسات الجولة الثانية ليرفع رصيده الى 6 نقاط بينما توقف رصيد فريق سلوى عند 3 نقاط ، وحقق الخليج الفوز على التضامن ليرفع رصيده الى 4 نقاط بينما اصبح رصيد المهزوم بدون رصيد ، وفي المباراة الثالثة فرض التعادل الايجابي نفسه على مواجهة فيتات العيون واليوفنتوس ليصد رصيد العيون نقطة واحدة واليوفي نقطتين .

ومن جانبها اكدت الدكتورة شيخة العلاطي مديرة فريق الاتحاد المدرسي على ان اللاعبات كانت عند حسن الظن بهم ونجحوا في تنفيذ طريقة اللعب التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة وحققوا الفوز خلال الشوط الاول الذي انتهي بتقدمهم بهدفين ، وقالت: خلال الشوط الثاني كانت تعليمات مدربة الفريق نسيمة العبيدي بضرورة الحفاظ على التقدم مع زيادة الاهداف لإيقاف خطورة مهاجمات سلوى وعدم وصولهم للمرمي ، بالإضافة الى تصحيح الاخطاء التي ظهرت في المباراة الاولى امام فتيات العيون بعدما تأخرنا بهدفين رغم الفوز .

واشادت العلاطي بالدعم الكبير الذي يقدم للفريق خلال مشاركته الاولى من رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المدرسي واللجنة الفنية للبنات من اجل ترك بصمة خلال الدوري الرسمي واستكمال المشوار نحو المنافسة على اللقب ليسجل باسم بنات الاتحاد المدرسي.