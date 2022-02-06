تقدم النائب مرزوق الخليفة، باقتراح برغبة بتسجيل المتوفين بسبب وباء كورونا شهداء واجب في مكتب الشهيد.

وقال الخليفة في مقدمة اقتراحه: قال الله تعالى "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا "سورة الأحزاب آية (23) .



وأضاف "اجتاحت العالم بأسره جائحة كورونا (كوفيد 19) ودولة الكويت ليست ببعيدة عن هذا الوباء، ولا ننسى إخواننا في الصفوف الأمامية أثناء مكافحتهم الوباء وخاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وقد انتقل عدد منهم إلى رحمة الله تعالى بسبب هذا الوباء، ولذلك وتقديراً وعرفاناً لأولئك الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن أثناء مكافحتهم لهذا الوباء والتفاني في عملهم، نقترح الآتي:



"تسجيل من انتقل إلى رحمة الله تعالى بسبب هذا الوباء شهداء واجب في مكتب الشهيد وفاءً لهم".