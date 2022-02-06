عاطف رمضان

أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى، قراراَ بتشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، برئاسته وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة "نائباَ للرئيس"، مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، مدير عام الهيئة العامة للشباب).

وجاء هذا القرار بناءً على رؤية الوزير في ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالقرار الوزاري لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأمور العالقة المشتركة ومتابعة تنفيذها كل في اختصاصه.