أسامة أبو السعود

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان، قرارا بنقل جميع الدوائر من محكمة حولي القديمة الى مجمع محاكم حولي الجديد ابتداء من يوم 13 فبراير الجاري، وتعقد فيه الجلسات.

وجاء في القرار الذي حصلت " الأنباء" على نسخة منه: " بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 38 لسنة ۲۰٢٢ بشأن نقل محكمة حولي إلى مقر المحكمة الجديد الكائن بمنطقة حولي قطعة (3) قسيمة .۱۹۱۰۲ وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة. ولصالح العمل :

مادة أولي : تنقل جميع الدوائر التي تنعقد بمحكمـة حـولي القديمـة إلـى مقـر المحكمـة الجديـد الكـائن بمنطقـة حـولي قطعـة (3) قسيمة ۱۹۱۰۲ اعتبــاراً مـن ۲۰۲۲/۲/۱۳ وتنعقـد فيـه الجلسات.

وتابع القرار في مادته الثانية : تنعقد جميع الجلسات سالفة البيان القاعات المحددة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

واضاف قرار رئيس المحكمة الكلية " مادة ثالثة : على السيد مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار وإعلانه على بوابة العدل الالكترونية وفي لوحات الاعلانات بكافة دور العدالة وبكافة الوسائل المتاحة.

قرار نقل جميع دوائر المحاكم إلى مجمع محاكم حولي الجديد































