وجه النائب أسامة المناور سؤالا ًإلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد قال في مقدمته: تم نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالجريدة الرسمية كويت اليوم في العدد 1455 بتاريخ 28/07/2019.

المادة (19) فقرة أولى:

أولاً: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75,000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: -

1. اطلب تزويدي بصورة ضوئية بالتعاميم التي أصدرتها وزارة المالية بهذا الشأن والتي تبين آلية التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ذكر تاريخ صدور التعاميم.

2. اطلب تزويدي بصورة ضوئية بقائمة التعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ صدور القانون مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون الى تاريخ تقديم السؤال.

(المادة الثالثة) من قانون رقم 74 لسنة 2019

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

1. اطلب تزويدي بصورة ضوئية باللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتي تم إصدارها بهذا الشأن وتزويدنا بتاريخ صدور وتعميم هذه القرارات واللوائح على الجهات العامة.

2. إن كان هناك تأخير في صدور هذه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون فاطلب تزويدي بأسباب هذا التأخير والإجراءات التي تم اتخاذها بحق من تسبب او تقاعس في اصدار هذه اللوائح والقرارات.