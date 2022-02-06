وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 11 لسنة 1962. في شأن جوازات السفر. متضمناً الضوابط والأحكام الخاصة بإصدار وثائق السفر للمواطنين وشروط وضوابط وإجراءات الحصول عليها وشكل جوازات السفر بأنواعها. والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.

وتحقيقاً لضمان سلامة جوازات السفر تضمن نظام إصدارها تزويدها بشريحة بيان إلكتروني يتحقق بها صحة الجواز وقانونية حمله للصادر له.

وطالب تزويده وإفادته بالتالي :

1- كم عدد جوازات السفر الرقمية الالكترونية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية للمواطنين بأنواعها الثلاثة مع تزويدي ببيان للمزود منها بالشريحة الإلكترونية ؟

2- كم عدد المواطنين الذين لم يستخرجوا جوازات سفر رقمية الكترونية ؟

3- كم عدد ملفات الجنسية للمواطنين الكويتيين التي صدرت منذ عام 1990. وعدد الملفات التي تمت منذ عام 1990 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

مع تزويدي باحصائية لعدد كل من الذكور والإناث مع توضيح من منحت لهم ملفات لمن بلغ منهم 18 سنة. وما بعدها. وتلك التي صرفت لمن سنهم أقل من 18 سنة؟

[2:30 pm, 06/02/2022] Same7 Anbaa: أسامة المناور يطلب من وزير التجارة قائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من قبل الجهات العامة وفق قانون المناقصات العامة

وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قال في مقدمته: تم نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالجريدة الرسمية كويت اليوم في العدد 1455 بتاريخ 28/07/2019

مادة (18) فقرة أولى: أولاً: يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناءً على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية:

بند 6- إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي: -

1. اطلب تزويدي بالإجراءات المتبعة من قبل للجهات صاحبة الشأن للتحقق من ان الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من احدى الجهات المذكورة في البند رقم 6 من المادة (18) اولاً مع ذكر تاريخ تعميمها.

2. اطلب تزويدي بقائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من قبل الجهات العامة والتي يسري عليها احكام هذا القانون والتي طُرحة لصالح الجهات المذكورة في بند رقم 6 من المادة (18) اولاً : مع ذكر اسماء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم الترسية عليها منذ إقرار القانون الى تاريخ تقديم السؤال.

أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أسئلة بشأن المادة (87)

مع مراعـاة الأحـكام المقـررة قانونـاً بالنسـبة للاستثمـار المباشـر لـرأس المـال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها. كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة. وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن. ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.

1. اطلب تزويدي بالإجراءات المتبعة من قبل الجهات العامة لإلزام المقاولين بتطبيق المادة (87) من القانون.

2. اطلب تزويدي بقائمة للعقود التي التزم بها المقاولين بتطبيق المادة (87) منذ اصدار التعديل حتى تاريخ تقديم السؤال مع ذكر نوع المنتج او الخدمة وذكر النسبة المتعاقد عليها من قيمة العقد الرئيسي.

3. اطلب تزويدي بصورة ضوئية بقائمة للعقود التي لم يلتزم بها المقاولين من بتطبيق المادة (87) من القانون منذ صدور قانون التعديل حتى تاريخ تقديم السؤال، مع ذكر أسباب عدم التزام المقاولين وأسباب عدم الزامهم من قبل الجهات العامة وذكر العقوبات او الجزاءات التي صدره بحق المقاولين ان وجدت.