وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ،طلب فيه كشفا بأسماء المتهمين في قضايا النصب العقاري والبالغ عددهم 18 شخصا تم تهريبهم خارج البلاد وجنسياتهم وتاريخ مغادرة كلٌ منهم على حدة، وكشفا بأسماء الموظفين الذين سهلوا هروب المتهمين بقضايا النصب العقاري ومناصبهم ورتبة كل منهم على حدة، وتزويده صورة من محاضر التحقيق مع المسؤولين الذين مكنوا المتهمين من الهروب مع اسم رئيس وأعضاء لجنة التحقيق.

وقال في سؤاله هل يوجد لدى وزارة الداخلية فريق قانوني متخصص يتولى متابعة قضية هروب المتهمين؟وهل تم إخطار ضحايا جرائم النصب العقارية بأن المتهمين تم تهريبهم خارج البلاد بطرق غير قانونية؟وما هي آخر التطورات والإجراءات والنتائج التي توصلت اليها وزارة الداخلية بشأن جرائم النصب العقارية وهروب المتهمين؟ وما هي آلية وزارة الداخلية لمنع تكرر مثل هذه الجرائم؟.

وأشار الطريجي إلى إجابة على سؤال سابق في شأن جرائم النصب العقارية عند إقامة المعارض العقارية و هروب أحد المحكوم عليهم من الجنسية السودانية والتي جاء فيها ان "عدد المحكوم عليهم في الجريمة محل السؤال 18 من بينهم المحكوم عليه من الجنسية السودانية وقد تبين تهريبهم خارج البلاد من منفذ السالمي بشكل غير مشروع من 2017 حتى 2019 وتم وضع قيد أمني ومنع سفر عليهم جميعا ، وبعد هروبهم تم التعميم دوليا عبر الانتربول الدولي ،وقد أجرت الوزارة تحقيقا أسفر عن تحديد المسؤولين عن تمكين المحكوم عليهم من الهرب خارج البلاد وتم إحالتهم الى النيابة العامة بالقضية رقم (11/2020) جنايات السالمي) .