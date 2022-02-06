وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. على المضف، قال في مقدمته: جاء في المادة 37 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النص التالي " يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة".

ولكن وزارة التربية حتى اليوم تقوم بتحصيل رسوم مثل إصدار شهادات دراسية طبق الأصل، والتسلسل الدراسي، وترك الدراسة، وتسجيل المسائي، وتسجيل المنازل.. وغيرها، ولا يعفى من هذه الرسوم الأشخاص ذوي الإعاقة كما ورد في القانون.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- لماذا لم يعفَ ذوو الإعاقة من رسوم إصدار شهادات دراسية طبق الأصل- والتسلسل الدراسي، وترك الدراسة، وتسجيل المسائي، وتسجيل المنازل.. وغيرها تطبيقاً للمادة 37 من قانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه؟