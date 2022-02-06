وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد قال في مقدمته: نما إلى علمي توجه وزارة الصحة لبيع عدد من الأجهزة من مستشفيات مختلفة (مستشفى الرازي، مستشفى العدان، مستشفى الفروانية، مستشفى الجهراء) ، لذا يرجى إفادتنا بالتالي :

1- ما هي الأسباب لقيام وزارة الصحة ببيع هذه الأجهزة ؟.

2- هل ستقوم وزارة الصحة ببيع الأجهزة المزمع بيعها بجميع المستشفيات تحت أي بند ومسمى ( أجهزة مستعملة أم أجهزة هالكه ) ؟.

3- يرجي تزويدي بكشف يتضمن تفاصيل وأعداد الأجهزة المزمع بيعها بجميع المستشفيات؟ وما هي أسعارها أثناء شرائها من قبل وزارة الصحة ؟ وما هو السعر المتوقع من جانب وزارة الصحة لبيع هذه الأجهزة ؟ .

4- هل ستقوم وزارة الصحة بطرح مزايدة عامة قبل البيع للحصول على أفضل الأسعار وفتح المجال لمن يرغب بشراء تلك الأجهزة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بتفاصيل هذه المزايدة؟ أم سيتم بيعها بالأمر المباشر؟ .