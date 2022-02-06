توفيت نجمة بوليوود المغنية لاتا مانغيشكار الملقبة "عندليب الهند" والتي تربعت على عرش الموسيقى في بوليوود، الأحد عن 92 عاما.

وتوفيت المغنية في أحد مستشفيات بومباي بعد إدخالها وحدة العناية المركزة في 11 كانون الثاني/يناير إثر معاناتها أعراض كوفيد-19.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على تويتر "أشعر بحزن شديد لا يمكن وصفه. تركتنا لاتا ديدي المحبة والطيبة. ستترك فراغا في أمتنا لن يكون بالإمكان ملؤه".

وبدأت مانغيشكار المولودة في 28 أيلول/سبتمبر 1929 في وسط مدينة إندور في ولاية مدهيا براديش (وسط) حياتها الفنية عندما كانت تبلغ 13 عاما، بعدما توفي والدها وكان عليها أن تعتني بوالدتها وأشقائها الأربعة.

وبعد خمس سنوات، أصبح في دائرة الضوء بعدما قدّمت أغنيات فيلم "أبكي سيوا مين" (من أجل خدمتك).

وخلال مسيرتها، أصبحت المغنية الأولى في صناعة السينما الهندية وقدمت صوتها لأكثر من ألف فيلم.

وتوضع أغنياتها خلال الاحتفالات الرسمية لمناسبة يوم الجمهورية كل عام.

وكتب مودي عن مانغيشكار "ستتذكرها الأجيال القادمة باعتبارها نصيرا للثقافة الهندية والتي كان لصوتها الشجي قدرة لا تضاهى في إبهار الناس".

ولم تتزوج مانغيشكار ولم تنجب أطفالا.