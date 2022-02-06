توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في درء الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وقال معدو الدراسة إن الأبحاث السابقة ألمحت إلى هذا الارتباط ، لكن الدراسة الجديدة تعد أول تجربة عشوائية محكومة للنظر في ما يحدث عندما يتم إعطاء الأشخاص مكملات فيتامين (د) ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كانوا يصابون بأمراض المناعة الذاتية .

وفي الدراسة الجديدة، فإن الأشخاص الذين تناولوا 2000 وحدة دولية يوميًا (IU / يوم) من فيتامين (د) ، مع أو بدون جرام واحد من زيت السمك ، لمدة تزيد قليلاً عن خمس سنوات، قللوا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 22٪ عند المقارنة بنظرائهم الذين تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

وقالت الدكتورة " كارين كوستينبادير"، إخصائى الأمراض الروماتيزمية ، فى مستشفى "بريجهام والنساء" فى بوسطن :" يبدو أن إعطاء فيتامين د سيمنع أمراض المناعة الذاتية ، وهو أمر مثير حقًا".

وأضافت "يرتبط فيتامين "د" بمستقبلات في خلايا الجهاز المناعي لتشغيل مجموعة من الجينات المشاركة في وظيفة الجهاز المناعي".

هذا، وتحدث أمراض المناعة الذاتية عندما ينخرط جهازك المناعي في "نيران صديقة" مدمرة ضد أجزاء من الجسم .

ويسمى فيتامين د "فيتامين أشعة الشمس" لأن أجسامنا تفرزه عند تعرضها لأشعة الشمس.. ومن الصعب الحصول على ما نحتاجه من الطعام، لذلك سيحتاج معظم الأشخاص إلى مكملات غذائية .

ويوصي معهد الطب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 70 عامًا بتناول 600 وحدة دولية / يوميًا وأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يهدفون إلى الحصول على 800 وحدة دولية / يوميًا.