سيطرت حالة من الحزن والحداد على صفحات نجوم الفن بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الطفل المغربي "ريان" الذي سقط في بئر منذ أيام.

وتسابق النجوم والنجمات على رثاء "ريان"، فمن خلال إنستجرام قال تامر حسني: توفي الطفل البطل المغربي اللهم صبر أهله كل التقدير للشعب المغربي والشعوب العربية اللي وقفت بالدعاء لريان.. ربنا اختار له الافضل وحفظه عنده في جناته الواسعة، وقال المطربة راندا حافظ من خلال "فيس بوك": في ظرف خمس دقائق تحولت أفضل ليلة في السنة إلى اسوأ ليلة.. في الجنة يا ريان.

الفنان الشاب هشام ماجد قال من خلال حسابه على موقع "إنستجرام": ربنا يرحم الطفل ريان، ويصبر أهله وأمه.. قصة صعبة أوي.. ربنا يحفظلنا عيالنا وأهالينا وما يكتبها على حد أبدا، وقال الشاعر تامر حسين: لا إله إلا الله البقاء لله في طفل برئ علقنا كلنا بيه وبتفاصيله الكام يوم اللي فاتوا عشان نترحم عليه جميعا ونقراله الفاتحة ونصلي له، الله يرحمه ويصبر أهله.. ملاك رايح على الجنة إن شاء الله.. حبيناك أوي يا ريان وكأنك واحد من عيله وبيت عربي.

ومن خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عبر مي عمر عن حزنها الشديد وقالت: وجعنا رحيلك ياريان، إلى الجنة الخلد يا حبيبي، اللهم عوض طفولته في جنان لا تفنى، وكتبت المطربة شذى حسون عبر "فيس بوك"ك اخ يا ريان.. بكيت أمة كاملة أخر أيامك.. وبفراقك رحمك الله يا حبيبي وفي جنات الملك,, والله يصبر أهلك.

وانضمت لهذه القائمة أيتن عامر، التي قالت: اللهم لا اعتراض.. يا وجع القلب يارب اربط على قلب امه وقلوب الناس اللي اتعلقت بيه من غير ما تشوفه يارب.. ريان راح عن ربنا طير من طيور الجنة اللهم لا اعتراض، ومن خلال تويتر قالت المطربة مروة نصر: ريان رسالة من الله تحمل معاني كبيرة ارتاح.. ربنا بيختار الحلوين انت اكيد ملاك عشان يحزن عليك عالم بأكمله.

أما النجم فتحي عبد الوهاب فقام بنشر صورة لريان، وعلق عليها بقوله: الأيام اللي فاتت كانت صعبة جدا عليه، كان نفسنا كلنا ترجع لبيتك وتشوف كل الناس، كانت قلقانة وخايفة عليك ازاي ربنا يصبر حبايبك، وكتب النجم محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": الأيام الأخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش، في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم أصعب شئ في القصة.. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنيينك تخرج بالسلامة.. إن شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة مش هننساك، ومن خلال تويتر أيضا قال النجم أحمد السقا: إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك يا ريان لمحزنون.

وقالت النجمة أصالة: تم انقاذ الطفل ريان. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الطفل ريان في الجنة ونعيمها، وكتب أمير كرارة: لا حول ولا قوة إلا بالله نعزي أنفسنا واخواننا في المغرب بوفاة الطفل ريان.. اللهم ارحمه واجعله طيرا من طيور الجنة، ونشر يوسف الشريف صورة لـريان من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وعلق عليها بقوله: إنا لله إنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويصبر أهلك.