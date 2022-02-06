أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن تجارة المخدرات تتحول بشكل متزايد إلى الإنترنت، مشيرا إلى أن الشرطة تكافح تهريب المخدرات في الشارع وعلى الإنترنت بضوابط مكثفة.

وأوضح كارنر في تصريحات له اليوم أن الجريمة المنظمة تنشط بشكل متزايد على الإنترنت، ونحن نأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار في إصلاح الخدمة الجنائية الحالية، لافتا إلى أن المحققين النمساويين يتمتعون بأعلى سمعة دولية .

ولفت الوزير إلى أن كلا من الجناة الأفراد والمنظمات الإجرامية يستخدمون بشكل متزايد أسواق على شبكة الإنترنت، للترويج لأنشطتهم الإجرامية ، لافتا إلى أن القيود المفروضة على الحركة أثناء الوباء ساعدت على هذا التطور.

ونوه الوزير إلى أنه تم تعقب التجار النمساويين الأكثر نشاطًا عبر الإنترنت واعتقالهم من قبل الإدارة المتخصصة، في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم تفكيك مجموعتين قياديتين من المجرمين، حيث تم بيع أكثر من 175 كيلوجرامًا من المخدرات عبر متجرين عبر الإنترنت .