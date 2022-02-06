اتفقت الدول الأفريقية على تأسيس منظمة صحية جديدة للقارة من أجل مواجهة وباء كورونا.

ووافق رؤساء الدول والحكومات على مشروع للخطة خلال قمة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع.

وقال جون نكينجاسونج، رئيس المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها،: "تمت المصادقة على الفكرة". وسوف توفر منظمة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي الأسس للمنظمة الجديدة التي سوف تحمل اسم الهيئة الأفريقية للتأهب والاستجابة .

ويسعى مركز مكافحة الأمراض إلى تجميع موارد الدول الأفريقية وتنسيق الإجراءات لمكافحة كورونا. وسوف تحصل المنظمة الجديدة على هيكل مستقل يمنحها سلطات واسعة ويسمح لها بتقديم تقارير مباشرة إلى الحكومات المعنية.

وقالت أوليف شيشانا، رئيسة لجنة مكافحة كورونا في الاتحاد الأفريقي، إن إحدى المهام الرئيسية للمنظمة سوف تكون تصميم برنامج عمل للرد السريع بشأن الأوبئة في المستقبل. وترى المسؤولة أنه يجب ألا يكون تمويل المنظمة الجديدة صعبا.

ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، تم تسجيل 8ر10 مليون إصابة في أنحاء أفريقيا. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب العديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها في القارة التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.