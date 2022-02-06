قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن قرار إعادة فتح حدود البلاد أمام السياح الدوليين قد لا يكون بعيدا مضيفًا أن البرلمان سيناقش الأمر هذا الأسبوع.

وأغلقت أستراليا حدودها في مارس آذار عام 2020 وقامت بإعادة فتح حدودها بشكل متقطع في الأشهر الأخيرة مما سمح بدخول مواطنيها والمقيمين والمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين وبعض العمال الموسميين فقط.

وفي يناير كانون الثاني قال موريسون إنه يأمل في إعادة فتح الحدود الدولية بالكامل قبل عيد القيامة.

ولكن شعبيته تراجعت في الأشهر الأخيرة مما يعكس إلى حد ما شكوكا بشأن طريقة تصديه لتفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا كما أنه يواجه ضغوطا من الانتخابات عامة يجب الدعوة إليها بحلول شهر مايو أيار.

وعلى الرغم من استمرار انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل كبير فقد استقرت حالات دخول المستشفيات والوفيات حيث نقلت صحف نيوز كورب في مطلع الأسبوع عن مصادر لم تسمها قولها إن أستراليا قد تعيد فتح حدودها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.