كشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد ونظيره باريس سان جيرمان يدرسان إبرام صفقة مبادلة مذهلة في فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الصفقة تشهد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، بينما يتوجه مدرب الأخير، ماوريسيو بوكيتينو، إلى أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة أن الشياطين الحمر على يقين من تعيين مدير جديد في الصيف، مع عدم قيام المدير الفني رالف رانجنيك بما يكفي لأخذ دوره الدائم خلال فترة عمله كمدرب مؤقت حتى الآن.

وتابعت أنه لطالما كان بوكيتينو هدفًا لليونايتد ويمكن أن ينتقلوا إليه في نهاية الموسم، مع احتمال أن يذهب رونالدو في الاتجاه الآخر.

ومن جانبها، رأت صحيفة "ذا ميرور" أن باريس سان جيرمان واثق من أن رونالدو سيكون منفتحًا على مغادرة أولد ترافورد في نهاية الموسم، على الرغم من توقيع عقد العام الماضي والذي يستمر حتى عام 2023.

وأضافت أنه كان وقتًا محبطًا للنجم البرتغالي منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات، ولهذا يود باريس سان جيرمان إحضار رونالدو إلى فرنسا، خاصة مع استعداد لاعبه كيليان مبابي للمغادرة في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده.

ولفتت إلى أن باريس جيرمان سيكون سعيدًا تمامًا أيضًا بترك بوكيتينو يذهب حيث توجد مصلحة في تعيين زين الدين زيدان ليحل محل الأرجنتيني، ما لم يفوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وستشهد صفقة التبادل أيضًا تعاونًا بين رونالدو ومنافسه القديم ليونيل ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان، وربما تحت إدارة زيدان.