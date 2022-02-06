يستعد نسر من فصيلة الرخمة أصيب بجروح خطرة قبل أشهر قليلة، للعودة إلى سماء نيودلهي، بعدما عالجه شقيقان ينقذان سنويا آلاف الطيور الجارحة التي تصاب بعظمها بخيوط الطائرات الورقية.

ويقول ساليك رحمن، وهو مساعد طبيب بيطري في منظمة "وايلدلايف ريسكيو" التي أسسها الشقيقان نديم شهزاد ومحمد سعود، لوكالة فرانس برس إنّ الطائر "أصيب في جناحه الأيسر بطائرة ورقية".

ويوضح الشاب أنّ حالة النسر استدعت إجراء "عملية جراحية وغرز خيوط ووضع ضمادات لثلاثة أسابيع".

ويمثل الرخمة أو النسر المصري نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض التي لم يتبق منها إلّا 38 ألفا في العالم، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.

ويقول رحمن إنّ "مستعمرة من الرخمة تعيش في غازيبور"، في إشارة إلى مكب النفايات الذي يبلغ ارتفاعه 70 متراً على أطراف نيودلهي. وتنجذب الطيور الجارحة إلى هذا المكان بسبب كمية النفايات الهائلة التي ترمى يومياً من المسالخ وأسواق الدواجن والأسماك.

- طيور مجروحة -كان الطائر البالغ أربع سنوات تقريبا تحت ذراع ساليك قبل أن يستعيد حريته في متنزّه مشجّر في شمال نيودلهي.

وبمجرد وضعه على الأرض، ينطلق النسر ذو المنقار الأصفر الطويل في الهواء، تحت أنظار أحد حراس الغابات، وهو الشاهد الرسمي على إطلاقه.

ويوضح نديم شهزاد (44 عاماً) أنّ "بعض الأنواع تخضع لتشريعات صارمة تنصّ على وجوب إطلاقها في أحد الأماكن المخصصة للحياة البرية كالمحمية أو الغابة وذلك بحضور حراس غابات".

وتمضي الطيور المُنقذة فترة شفائها في قفص كبير على سطح المؤسسة حيث تبرز مجموعة من طيور الرخمة من بين أكثر من سبعين طير جارح من بينها الحدأة السوداء.

ويضيف المتخصص أنّ نيودلهي لديها التجمع الأكبر لطيور الحدأة السوداء في العالم. وينقذون سنوياً آلافا منها.

ويرى شهزاد أنّ الأسباب الرئيسية وراء إصابة الطيور أو نفوقها تشمل أسلاك الكهرباء وشبكات الصيد والاصطدام بمركبات وخيوط الطائرات الورقية.

ويعاني نحو عشرة طيور من نوع الحدأة السوداء داخل أقفاص ضيقة في الطابق الأرضي. ويفحص محمد سعود وهو يجالس إلى طاولة العلاج كل طائر يمسكه ساليك ثم يطهّر جروحه.