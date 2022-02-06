أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 أن طلبات حجز التذاكر المرحلة الأولى للمونديال بنظام القرعة شهدت إقبالاً عالميا منقطع النظير وذلك مع تبقي يومين فقط على غلق باب التسجيل للتقديم ، بعد أن دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجماهير للمسارعة بتقديم الطلبات بنظام القرعة، والتي ستعلن عن نتيجتها بعد الثامن من آذار/مارس المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي : "ستغلق نافذة طلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني للفيفا يوم الثلاثاء عند الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تعد فرصة للجميع لتجربة حظوظهم والتقديم في تلك المراحل المبكرة بما يوفر عناء البحث عن التذاكر مع الاقتراب من توقيت المونديال حيث تشكل النسبة المخصصة لتلك المرحلة ثلث إجمالي التذاكر والتي تزيد عن ثلاثة مليون تذكرة".

وأضاف البيان : "بحسابات بسيطة تشكل هذه الفرصة مساحة أكبر للحصول على مقعد خلال مباريات المونديال عوضا عن مراحل التقديم بأسبقية الحجز والتي تشهد إقبالا كبيرا تنفد فيه المقاعد بعد ساعات من إطلاقها، فبتقديم طلب الحجز تزيد فرص الحصول على التذاكر المخصصة للجماهير القطرية بأسعار رمزية، حيث تبلغ سعر التذكرة 40 ريالا قطرياً، وهي الأرخص على الإطلاق منذ مونديال إيطاليا 1990".