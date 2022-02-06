أعلن أسطورة التزلج على الألواح الأمريكي شون وايت أنه سيعتزل بنهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية بالعاصمة الصينية بكين، والتي تشهد مشاركته الخامسة في الدورات الأولمبية.

وقال شون وايت 35/ عاما/ في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"قررت أن تكون هذه آخر مسابقة بالنسبة لي."

وحقق وايت نجاحا غير مسبوق في التزلج على الألواح حيث توج بذهبية التزلج في نصف أنبوب في دورات 2006 و2010 و2018 الأولمبية، لكنه احتل المركز الرابع في دورة 2014 .

وعانى وايت مؤخرا من إصابة في الكاحل ومن عدوى فيروس كورونا، وتأهل بصعوبة إلى أولمبياد بكين 2022 .

وقال وايت "كم أنا محظوظ بالتواجد هنا وأنا في هذا العمر."

وقال وايت إنه يرغب في الاستمتاع لأقصى درجة خلال خوض منافسات الأولمبياد الحالي.