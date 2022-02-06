حذّرت دراسة طبية حديثة من أن الأشخاص في مرحلة منتصف العمر الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع منذ كانوا أصغر عمرًا، يظهرون تغيرات في الدماغ قد تزيد من خطر تدهور الحالة العقلية في المستقبل.

وكانت عدد من الدراسات السابقة قد توصلت إلى أن ضغط الدم المرتفع قد يؤثر سلبًا في بنية ووظيفة الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما يؤدي إلى تلف مناطق في الدماغ ضرورية لوظائف التفكير، ومهارات الذاكرة.

وقالت الدكتورة كريستينا لاينباك، أستاذ طب الأعصاب الوعائية في مستشفى "نورث وسترن ميموريال"، في مدينة "شيكاغو" الأمريكية: "هناك دراسات تشير إلى أن التغييرات التي تطرأ على الدماغ قد تبدأ في سن مبكرة، وتقدم دراستنا دليلًا إضافيًا على أن ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الشباب قد يساهم في حدوث تغييرات في الدماغ في وقت لاحق من الحياة".

وفي الدراسة الحالية، حلّل الفريق البحثي في كلية الطب جامعة " شيكاغو" 30 عامًا من البيانات المسجلة التي تم جمعها من 142 مشاركا في دراسة أمريكية طويلة الأمد حول مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

وقد لوحظ أن أولئك الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 55 عامًا كان لديهم المزيد من التغييرات المرئية في التصوير بالرنين المغناطيسي في منتصف العمر، وهو ما قال الباحثون إنه قد يعرضهم لخطر أكبر لمشاكل التفكير والذاكرة

وأكد الفريق البحثي، في هذه الدراسة، أن النتائج المتوصل إليها تشجع العاملين في مجال الرعاية الصحية على التعامل بقوة مع ضغط الدم المرتفع لدى الشباب كهدف محتمل لتضييق الفوارق في صحة الدماغ.