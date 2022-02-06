أعلنت الكاميرون أن فرنسا وقعت اتفاقا بقيمة 150 مليار فرنك أفريقي (262 مليون دولار أمريكي) لدعم ميزانيتها.

وقال وزير الاقتصاد الكاميروني الأمين عثمان في ياوندي أن الوكالة الفرنسية للتنمية تمول مشروعات حتى عام .2024 ولم يصف نوع المشروعات التي ستحصل على التمويل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ويمثل القرض مساهمة فرنسا في اتفاق يمتد ثلاثة أعوام بين الكاميرون وصندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على تقديم دعم للكاميرون يبلغ 690 مليون دولار لمساعدة اقتصادها على التعافي من آثار جائحة كورونا.