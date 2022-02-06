عينت الحكومة النرويجية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج رئيسا جديدا للبنك المركزي النرويجي.

وذكرت مجلة "بولتيكو" أن تعيين ستولتنبرج يؤكد حقيقة أنه سيترك منصبه الحالي كرئيس لتحالف الدفاع الغربي كما هو مخطط له في نهاية سبتمبر.. فيما أوضحت وزارة المالية النرويجية أن ستولتنبرج سيبدأ العمل في البنك المركزي في بداية ديسمبر القادم.

وتشير هذه الخطوة إلى أن السباق للعثور على خليفة ستولتنبرج للناتو يمكن أن يبدأ الآن بجدية مع مجموعة من الأسماء المطروحة، مثل الرئيس الإستوني السابق كيرستي كاليوليد، والرئيسة الليتوانية السابقة داليا جريبوسكايتو.