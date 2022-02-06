أكدت الأمم المتحدة إعادة منسوجة جدارية مستوحاة من لوحة "جيرنيكا" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو إلى مدخل مجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعيد تعليق المنسوجة المستوحاة من لوحة بيكاسو الأيقونية المناهضة للحرب خارج قاعة مجلس الأمن الدولي بعد ترميمها.

وكان العمل الفني المنسوج معروضا هناك- على سبيل الإعارة من نائب الرئيس الأمريكي السابق نيلسون روكفلر- لمدة 35 عاما قبل رفعه العام الماضي.

وقال روكفلر في بيان صدر يوم السبت "إنني مسرور وممتن للغاية، بالإضافة إلى عائلتي، للإشراف الدقيق الذي وفره الأمين العام وفريق الأمم المتحدة الأكبر لمنسوجة جيرنيكا ".

وتابع روكفلر: "أن منسوجة جيرنيكا برمزيتها التحقيقية- تصويرها لجوانب مروعة من الطبيعة البشرية-والتي تتصارع فيها مع القسوة والظلام وكذلك بذرة أمل داخل البشرية".

وعندما تم رفع المنسوجة في شباط/فبراير من العام الماضي، لم يكن في البداية واضحا ما إذا كان العمل الفني سيعود إلى مكانه الأصلي أم لا.

ورسم بيكاسو لوحة "جيرنيكا" عام 1937 كرد فعل على تدمير المدينة الإسبانية التي تحمل الاسم نفسه خلال الغارات الجوية الألمانية.

يشار إلى أن النسخة الأصلية من اللوحة معروضة في متحف الملكة صوفيا ومعرض الفنون في مدريد وهي واحدة من أشهر أعمال بيكاسو في التكعيبية.