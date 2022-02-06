ذكر اتحاد أرباب العمل الإيطالي (كونفيندوستريا) أن الإنتاج الصناعي الإيطالي ربما تراجع لشهر ثان في كانون الثاني/ينايرالماضي جراء زيادة تكاليف الطاقة ونقص الإمدادات، ما يعرض النمو الاقتصادي لـ"خطر جسيم".

وقال الاتحاد في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن الإنتاج الصناعي تراجع بما يقدر بـ3ر1 % في كانون الثاني/يناير عن شهر سابق، بعد تراجع بنسبة 7ر0 % في كانون الأول/ديسمبر.

وارتفع الإنتاج بنسبة 9ر1 % في تشرين الثاني/نوفمبر ، ما ساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير.

وأضاف الاتحاد أن الانكماش في كانون الثاني/يناير الماضي كان نتيجة لأرتفاع تكاليف الطاقة والسلع وكذلك استمرار الاختناقات ونقص الإمدادات.

وأكدت إيطاليا الأسبوع الجاري نموا مستهدفا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 بأكثر من 4 %.