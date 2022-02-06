رفض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مطالبات بتخفيض ضريبة الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الطاقة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، ، قال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر إن منح علاوة طفل تذهب إلى العائلات أكثر خدمة للهدف من القيام بتخفيض شامل للضرائب يمكن أن يستفيد منه الأثرياء أيضا.

وأضاف نائب المستشار أولاف شولتس:" وبالمناسبة، فإن أي حكومة ملزمة بإعداد ميزانية متوازنة، وبالتالي من الصعب التخلص من هذا التخفيض الضريبي".

وفي سياق متصل، أعرب هابيك عن رفضه لإجراء تخفيض مؤقت على ضريبة القيمة المضافة، وقال :" إذا قمنا بعد ذلك بزيادة ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، فإن من المنطقي أن يزداد الغلاء وبالتالي سنواجه خطر زيادة التضخم".

وقال هابيك إن الأسعار المرتفعة "تضع بالذات الناس ذوي الدخل القليل تحت ضغط فعلي" مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن مجلس الوزراء قرر صرف منحة تكاليف تدفئة لمحدودي الدخل.

كان مجلس الوزراء أقر يوم الأربعاء الماضي خطط وزيرة البناء كلارا جايفيتس، لتحصل بموجبها الأسر ذات الدخل المحدود وكذلك العديد من الطلاب والمتدربين في الصيف، على منح لتكاليف التدفئة.