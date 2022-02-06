كشفت صحيفة " ذا بوت رووم البريطانية"، أن نادي ويست هام سوف يطلب 120 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع نجم خط وسط فريقه الأول لكرة القدم ديكلان رايس، في فترة الإنتقالات المقبلة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "الهامرز" لا يرغبون بشكل خاص في بيع رايس، ولهذا يُعتقد أنهم سيفكرون في تقديم عروض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني لنجم خط الوسط خاصة أن هذا أعلى من المبلغ المذكور في الصيف الماضي.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد قوله "قلت في الصيف إنني أعتقد أن ديكلان رايس كان بـ100 مليون جنيه إسترليني، هذه المبيعات كانت رخيصة، وكانت فرصة للحصول على ديكلان بسعر رخيص".

وأصبح رايس من أبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية في المواسم الأخيرة كما عزز في منطقة اليورو مكانته كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

ورأت الصحيفة أن 120 مليون جنيه استرليني هو ثمن باهظ، ومع ذلك، فهو أيضًا عادل بالنظر إلى أن مانشستر سيتي دفع 100 مليون جنيه إسترليني على ضم اللاعب جاك جريليش الصيف الماضي.