بيروت: عين أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، رئيسا وقائدا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وفق بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق.

وذكر البيان أن «ساينز سيخلف نظيره الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي سيكمل مهمته قريبا».



وأوضح أن «اللواء لازارو ساينز، يتمتع بسيرة مهنية طويلة ومتميزة مع الجيش الإسباني، حيث يشغل حاليا منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن».



وأضاف: «كما يتمتع بخبرة دولية واسعة، إذ سبق أن خدم في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي».