تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسائل تهنئة من معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة.

مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا وراعيا للمسيرة الطموحة الحافلة بالإنجازات التنموية التي ترتقي بالمسار الحضاري للوطن الغالي وتسمو بمكانته الرفيعة لدى المجتمع الدولي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبمؤازرة سمو ولي العهد.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.