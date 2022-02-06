سمو أمير البلاد يهنئ ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش.

منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة بما شهده البلد الصديق في عهد جلالتها الميمون على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي.

كما عبر سموه حفظه الله عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذي تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة مؤكدا سموه على الحرص للارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب وأشمل وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

متمنيا لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة كل التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش مشيدا سموه بما حققه البلد الصديق في عهد جلالتها من إنجازات بارزة على صعيد مساره الحضاري وراجيا لجلالتها وللأسرة الكريمة موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة.