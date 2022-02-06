بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش.

منتهزا سموه رعاه الله هذه المناسبة للاشادة بما شهده البلد الصديق في عهد جلالتها الميمون على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي.

كما عبر سموه حفظه الله عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذي تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة مؤكدا سموه رعاه الله على الحرص للارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب وأشمل وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

متمنيا لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة كل التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله برسالة تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش مشيدا سموه بما حققه البلد الصديق في عهد جلالتها من إنجازات بارزة على صعيد مساره الحضاري وراجيا لجلالتها وللأسرة الكريمة موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة.