أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد تسجيل 4232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 578819.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4712 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 522882 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 3ر90 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2510 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 87 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 53427 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 567.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28419 ليصبح مجموع الفحوصات 7110604 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9ر14 في المئة.