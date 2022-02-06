بداح العنزي

أعلن نائب المدير العام لشؤون الخدمات في البلدية خلف المطيري عن البدء في غسل الموتى المصابين بـ «كورونا» اعتبارا من غد.

وجاء قرار السماح بغسل المتوفين المصابين بعد ان حددت وزارة الصحة عدة شروط بهذا الخصوص تضمنت التالي:

٭ الحرص على منع تسرب أي سوائل من الجسم.

٭ تقليل التعامل مع الجثمان أو تحريكه إلى أقل قدر ممكن.

٭ وضع كمام طبي على فم وأنف الجثمان قبل تكفينه وذلك لتقليل فرص انتشار الڤيروس من الجثمان للبيئة المحيطة.

٭ يكفن الجسد جيدا بالقماش.

٭ يجب استخدام كيس لنقل الجثمان فقط اذا كان هناك تسرب للسوائل من الجثمان.

٭ وجود اقل عدد ممكن من الأفراد.

٭ عدم تواجد من اعمارهم اكبر من 60 عاما اثناء التعامل مع الجثمان.

٭ يجب على الاشخاص الذين يقومون بغسل الجثمان ارتداء الملابس الشخصية الواقية التالية:

ـ ماسك جراحي وقفازات.

ـ حماية العين.

ـ مريول مقاوم للسوائل إذا لا يوجد مريول مقاوم للسوائل وفوقه مئزر/ صدرية.

٭ يجب تطهير الاسطح التي تواجد عليها جسد الجثمان بمادة الكلور المخفف الى 500 جزء بالمليون.

٭ يجب على الطاقم الصحي ازالة ملابسهم الواقية قبل مغادرة مدخل غرفة العزل وغسل أيديهم جيدا.

٭ سيكون من المقبول فتح كيس الجثمان ليشاهده افراد الاسرة فقط، مع التأكيد عليهم بعدم لمس الجثمان او الاسطح التي حول الجثمان وعدم الاقتراب من الجثمان لمسافة متر واحد وغسل اليدين فور الخروج من المشرحة وقبل لمس اي سطح.

٭ تجنب لمس الوجه (العين والانف والفم) اثناء الغسل والتكفين.

٭ قيام الأفراد بالتخلص من ملابس الوقاية الشخصية مباشرة بعد الانتهاء وتطهير الايدي جيدا بالماء والصابون او بالمحلول المطهر.

٭ على من يقوم بإنزال الجثمان الى القبر ان يرتدي القفاز والمريول وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا فور نزع القفاز.