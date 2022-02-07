مواصلا دعمه لواحد من أكبر الفعاليات الترويجية التي تعزز الوعي بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت لما يحققه من تأثير إيجابي اقتصاديا واجتماعيا، استمر بنك الكويت الدولي (KIB) في الرعاية والمشاركة في فعاليات مهرجان Food Buzz الشهير، والذي يستضيف مجموعة من شركات الأطعمة والمشروبات المحلية ضمن احتفال يقدم من خلاله أجود الصناعات المحلية.



هذا، وقد شارك KIB زوار المهرجان المتعة والترفيه ضمن دورته الثالثة التي أقيمت في يومي 25 و26 من يناير الماضي داخل ساحة مجمع الراية، مراعيا كل الاشتراطات الصحية، حيث قام البنك كالمعتاد خلال دورات المهرجان بإقامة جناح له يتضمن مجموعة من الألعاب المسلية والمسابقات الترفيهية، مع فرص عديدة لزواره للفوز بهدايا قيمة، كما سيقوم KIB بإجراء سحب نهائي على جائزة كبرى للزوار، بشرط حضور المشاركين في السحب جميع فعاليات المهرجان وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من الدورات الـ 4 التي يتألف منها هذا الموسم.

وفي حديثها عن مشاركة البنك فعاليات المهرجان ورعايته له، أكدت مروة معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB حرص البنك على تفعيل دوره في المشاركة المجتمعية تحت شعاره المؤسسي والاجتماعي «بنك للحياة»، والتفاعل مع أفراده بما يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي بشكل عام ويوطد العلاقات بينه وبين زواره، لاسيما في ظل بدء العودة للحياة الطبيعية بعد الإغلاق، لافتة إلى الرعاية التي يقدمها KIB لدعم مهرجان Food Buzz، من واقع إيمانه بالدور الحيوي الذي تلعبه المشاريع الريادية الكويتية الصغيرة والمتوسطة كمكون رئيسي ضمن القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي، والحاجة الماسة إلى المبادرات والفعاليات التوعوية والتسويقية التي تفسح المجال أمام تلك المشاريع لتنمو وتحقق مكاسب لها تضمن تفوقها واستمراريتها.