أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية Zain Esports دخلت في تعاون مع شركة الألعاب الناشئة PlayHera لإطلاق شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، لاستهداف سوق الألعاب الإلكترونية في أسواق المنطقة.



وتتطلع المجموعة لأن يسهم المشروع المشترك في تعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، وتطوير ورعاية المواهب، من خلال توفير بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وذلك من خلال دمج أحدث التقنيات التي تحقق أفضل النتائج بفضل البنية التحية الرقمية لعملياتها، والأكثر تفوقا في خدمات الجيل الخامس، حيث من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى منصاتها التفاعلية.



من جهة أخرى، تطمح شركة PlayHera التي تمتلك على منصتها 150 ألف لاعب نشط، إلى توسيع تواجدها الدولي، لتكون منصة رائدة في مجالات الألعاب الإلكترونية، وأن تصل بمنصتها المتطورة إلى المهتمين من الأفراد والشركات، كما من المنتظر أن يحقق الكيان المشترك الجديد نموا لأعمال PlayHera في المنطقة، مع تقديم قائمة خيارات واسعة من المنتجات للاعبين مثل البطولات، الألعاب السحابية، المحتوى الحصري الترفيهي، المتاجر الإلكترونية، علما أن هذا المشروع سيوفر أيضا بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.



الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك وقعها الرئيس التنفيذي في مجموعة زين السعودية سلطان الدغيثر نيابة عن مجموعة زين، وشركة زين السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة PlayHera نايف ملاعب خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض، إذ تشير الإحصاءات والتحليلات المتخصصة إلى أن سوق الشرق الأوسط في مجالات الألعاب الإلكترونية يقدر بنحو 100 مليون لاعب نشط منصات الألعاب الإلكترونية.



وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود: تعتبر سوق الشرق الأوسط واحدة من أسرع أسواق العالم نموا في مجالات الألعاب الإلكترونية، لذا، تحرص شركة Zain Esports على تعزيز نمو النظام البيئي، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ في هذه الصناعة المتطورة.

وأوضح قائلا: هذا التعاون الاستراتيجي سيجعل من PLAYHERA MENA قوة ألعاب إقليمية لواحدة من أكبر المنصات المتطورة التي تجمع هواة الرياضات الإلكترونية، المحترفين، الفرق، المشجعين، وكذلك المنظمون والجهات الراعية في ساحة منافسات واحدة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة PLAYHERA نايف ملاعب: سيساعدنا الاتفاق مع Zain Esports على تعزيز محفظة عروضنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوصول بشكل أفضل لقائمة خدماتنا المميزة للاعبين والمشجعين من خلال البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري وأيضا لمنصات التجارة الإلكترونية.



وأعرب ملاعب عن سعادته بهذا التعاون: فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية أصبحت عالمية لها حضور في العديد من الأسواق الكبرى، حيث سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات المهتمة على دخول هذا المجال والاستفادة من منصتنا التي تمنحهم وصولا قويا إلى صناعة الرياضات الإلكترونية.

ولأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أسرع المناطق نموا للألعاب الإلكترونية، تهدف Zain Esports إلى تعزيز نمو منظومة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإطلاق العنان لإمكانات المواهب بما في ذلك اللاعبين والعاملين والمحللين والمعلقين للمشاركة والتنافس على الساحتين الإقليمية والدولية.