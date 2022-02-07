تحت رعاية وزير الشؤون مبارك العرو، افتتحت جمعية مدينة جابر الأحمد سوقها المركزي رقم 5 وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو، ومدير إدارة الرقـابة والـتـفـتيش في وزارة الشؤون نواف الدويسان، والمدير المعين للجمعية ياسر جمعـه الحاي.



وفي كلمة له على هامش الافتتاح، ثمن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب الجهود الكبيرة التي سبقت افتتاح السوق المركزي رقم 5، مؤكدا أن عملية تطوير العمل التعاوني في البلاد مستمرة، وأن وزارة الشؤون لن تقف عند هذا الحد.



وتقدم شعيب بالتبريكات والتهاني لأهالي مدينة جابر الأحمد على هذا الإنجاز، وتمنى لهم ولمنطقتهم وجمعيتهم مزيدا من الإنجاز والتطوير، مثمنا دور اتحاد الجمعيات التعاونية ومديرها د.سعد مبارك الشبو في تعزيز التعاون مع الوزارة من أجل تطوير العمل التعاوني في شكله العام الذي نعيشه اليوم.



من جانبه، بارك رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو لأهالي مدينة جابر الأحمد افتتاح السوق المركزي الجديد رقم 5، مثمنا الجهود التي بذلها المدير المعين للجمعية ياسر الحاي، ومتقدما بالشكر والامتنان لوزارة الشؤون ممثلة بالوكيل عبدالعزيز شعيب والذي «لمسنا منه كل دعم للقرارات الأخيرة التي تصب في صالح العمل التعاوني».



وأشاد الشبو باختيار الحاي مديرا معينا، حيث أثبت «علو كعبه في العمل التعاوني» وهو تعاوني مخضرم له باع طويل في هذا الميدان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشراكة القائمة بين الوزارة والاتحاد والجمعيات التعاونية لصالح العمل التعاوني.



=بدوره، بارك المدير المعين لجمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية ياسر جمعه الحاي لأهالي وسكان المنطقة افتتاح السوق المركزي رقم 5 بعد افتتاح السوق المركزي الأكبر رقم 6 خلال أقل من سنة، وذلك بعد مخاض عسير لإغلاق ملف السوق 5 المنظور سابقا أمام القضاء، وبجهود مشهودة وتعليمات من قبل الوكيل عبدالعزيز شعيب ومدير إدارة الرقابة والتفتيش نواف الدويسان لإنهاء معاناة الأهالي وإتاحة الخدمات الحيوية المستحقة لهم.



وأعرب الحاي عن شكره وتقديره للتعاون الذي قدمته وزارة الشؤون وخصوصا وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد لقطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش نواف الدويسان، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو.



ووعد الحاي أهالي مدينة جابر الأحمد ببذل أقصى الجهود للإسراع في افتتاح السوق المركزي رقم 7 والذي سيتم بإذن الله تعالى خلال شهرين، وذلك بمساحة 1200 متر مربع، إضافة إلى أن العمل جار على تجهيز وتأثيث 4 فروع وإتاحتها لخدمة الأهالي قريبا، مثنيا على جهود الإدارة التنفيذية في الوقوف معه لتحقيق هذا الإنجاز الذي ينتظره أهالي مدينة جابر الأحمد منذ سنوات.