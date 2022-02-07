إمكانية تقسيط المركبة الجديدة بدون أرباح ومقدم بدءاً من 83 ديناراً شهرياً



كعادتها في شهر فبراير من كل عام، وحرصا منها على مشاركة الكويت بمواطنيها ومقيميها فرحة الأعياد الوطنية، أطلقت شركة مجموعة «المطوع والقاضي»، الموزع المعتمد لسيارات «GAC MOTOR» في الكويت، عرضها المميز تحت شعار «انطلق بأقوى العروض من جي إيه سي».



وتتيح الشركة في عرضها المميز الذي يشمل جميع موديلات «جي إيه سي» في صالات عرضها، للعملاء تقسيط المركبة المفضلة لديهم بسعر الكاش بدون مقدم وأرباح بدءا من 83 دينارا شهريا.



وتقدم الشركة لسائقي مركبات «GS3» و«GS4» و«GA4» و«GA8» و«GS8»، و«GN8»، فرصة الحصول على 7 سنوات كفالة مصنعية، و7 سنوات صيانة، و3 سنوات تسجيل في المرور وتأمين ضد الغير، وهدايا فورية قيمة، وتظليل حراري، إلى جانب تثمين سيارتهم القديمة بأعلى سعر.



ودعــت «المطـــــوع والقاضي» جميع العملاء إلى زيارة معارضها في الراي ومجمع التلال التجاري في الشويخ، للحصول على تجربة قيادة لموديلات «GAC» المتنوعة، والتعرف على خصائصها، والحكم على المزايا الاستثنائية التي توفرها، لافتة إلى أن فريق عملها على أتم الجهوزية لتقديم النصائح اللازمة للعميل حول السيارة المناسبة لاحتياجاته وقدراته المالية.



وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن عرضها الجديد يأتي انطلاقا من حرصها على مشاركة المواطنين والمقيمين في الدولة، فرحة الأعياد الوطنية، آملة أن يدوم الفرح والأعياد والسعادة والأمان على الدولة في جميع الأوقات.



وأكـــــدت «المطــوع والقاضي» أن إطلاق العروض المميزة يأتي في إطار حرصها على تعزيز حضور سيارات «حي إيه سي» داخل السوق الكويتي، ومكافأة العملاء على ولائهم، ومنحهم الهدايا الفورية وأفضل الأسعار والأقساط التي تلبي احتياجاتهم بالحصول على المركبة المفضلة لديهم.



وشددت الشركة على أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من العروض على سيارات «GAC MOTOR»، التي نجحت خلال فترة قصيرة في إثبات نفسها بين أفضل الموديلات في السوق، نظرا لقوة الأداء والتميز في استهلاك الوقود وغيرها من العوامل.



وأوضحت أن شراكتها الوثيقة مع «جي إيه سي» تسمح لها بتقديم أحدث أنواع المركبات في السوق الكويتي فور طرحها عالميا، بما يؤدي إلى تمييز السائقين في الكويت ومنحهم فرصة التعرف على آخر التطورات بعالم القيادة.



ووعـــدت «المطـــوع والقاضي» العملاء بالمزيد من المفاجآت، وباستمرار تقديم النصائح اللازمة التي تساعدهم على اختيار المركبة الملائمة لاحتياجاتهم، كاشفة أن موديلات «جي إيه سي» تعتبر مناسبة لجميع أفراد الأسرة، مشيرة الى أنها حاصلة على أعلى درجات التقييم في اختبارات السلامة التي تجريها المؤسسات العالمية على مدار الوقت.