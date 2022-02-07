أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك بإجراء السحوبات أسبوعيا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: طارق عبد المحسن المخيزيم، خلف زيد خلف الشمري، حياة محمد ياسين الياسين، مشعل راشد سالم المرتجي، علاء وليد محمد حمدان، مريم محمد مبارك الدوسري، محمد بطي حمد الزعبي، راوية عبدالله أحمد الفوزان، إيهاب حمدي علي البمبي، عبدالله حمود حجي الداهوم.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: براك ناصر خالد مكي الإبراهيم، أفنان خالد علي العتال، عبد الوهاب عبدالله عبد الحكيم الصغير، عمر خلف متروك الرشيدي، عبدالرحمن طلال شاكر خليفة، خالد مشاري يوسف الرشيد البدر، شيخة جابر مداد الداهوم العازمي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.