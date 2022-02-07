بشرى لمصابي التهاب المفاصل.. طريقة لإعادة نمو الغضروف

يمكن أن تكون عمليات زرع غرسات كهربائية لعلاج مشاكل الركبة هي الحل لملايين مرضى التهاب المفاصل، حيث تمكن العلماء من إعادة نمو الغضروف بمساعدة التيارات الكهربائية.



فقد طور خبراء الهندسة الحيوية في ولاية كونيتيكت غرسة شبكية صغيرة، بسماكة نصف ملليمتر تقريبا، تولد تيارات كهربائية صغيرة عند تعرضها للضغط نتيجة للحركة، وهي خاصية تعرف باسم الـ «كهروضغطية»، والتي تتميز بها بعض المواد السيراميكية ومن بينها العظم، حيث تتقارب بعض الشحنات الكهربائية عند تطبيق الضغط على تلك المواد مما يولد على طرفيها جهدا كهربائيا.



وفقا للدراسة يمكن أن تؤدي حركة المفصل المنتظمة إلى قيام الغرسة بتوليد مجال كهربائي في ركبة مريض التهاب المفاصل مما يحفز الخلايا على النمو حولها وتكوين غضروف جديد.



إن مرض التهاب المفاصل شائع ومؤلم وينتج عن تلف مفاصل المريض، وعلى الرغم من أن حشوات الغضاريف عادة ما تخفف الألم في تلك النقاط، إلا أن الإصابات أو التقدم في السن يمكن أن يتسبب في تآكلها.

ومع تدهور حالة الغضروف، تبدأ العظام في الاصطدام ببعضها البعض، وبالتالي يعاني المريض من ألم رهيب عند ممارسة الأنشطة اليومية مثل المشي، لذا فإن نمو الغضروف الجديد هو المفتاح لجعل الحالة أقل إيلاما.



فإذا نجحت التقنية الجديدة في اجتياز التجارب السريرية، فقد تخفف الألم للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي، وهو النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، علاوة على أن مختبر نغوين يخطط لاختبار الأسلوب الجديد على حيوانات تجارب أكبر سنا لأن أمراض التهاب المفاصل شائعة في مرحلة الشيخوخة.



وتتلخص التقنية الجديدة في أن الحركة المنتظمة للمفصل، مثل شخص يمشي، يمكن أن تؤدي إلى قيام السقالة بتوليد مجال كهربائي ضعيف ولكن بشكل ثابت مما يشجع الخلايا على النمو حول السقالة المنزرعة في الغضروف، بما يتلافى الآثار الجانبية السلبية لأساليب العلاج الحالية سواء باستخدام عوامل نمو خارجية أو خلايا جذعية، والأهم هو أن الغضروف الذي ينمو بشكل طبيعي يكون قويا ميكانيكيا.

عن «ديلي ميل»