أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل، أن المعهد سيقدم، بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج، وذلك في ظل المتغيرات في عالم الأعمال.



وأوضح الهاشل في بيان صحافي أن هذه الخطوة تتناسب مع احتياجات القطاعين المصرفي والمالي للتعامل مع البيئة الاقتصادية بالغة التعقيد، والتطورات التقنية المتسارعة، مشيرا إلى أن البرنامج سيقدم باستخدام التدريب الافتراضي، وهو جزء من أساليب التدريب المهني المبتكرة الجديدة، وذلك عبر منصة التدريب «زووم» الخاصة بكلية هارفارد لإدارة الأعمال.



وأشار إلى أن برنامج عام 2022، سيقدم تحت عنوان «الريادة في عالم متحول»، ويتكون من محوري «الاستراتيجية المالية» و«القيادة»، حيث سيتم التركيز على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات، وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة.



كما سيتم استخدام دراسات الحالات العملية ذات الصلة بموضوع البرنامج وذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى، وهي مما تشتهر بها هذه الكلية، وذلك بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، بما يساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين، وتزويدهم بالأدوات والأساليب التي ستؤثر على الأداء والابتكار والثقافة المؤسسية.



وأضاف الهاشل أن البرنامج يستهدف فئة التنفيذيين من مستوى مدير إدارة أو ما يعادله على الأقل.