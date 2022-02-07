واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وحقق انتصاره الثالث تواليا بفوزه المثير على ضيفه ووصيفه الموسم الماضي لايبزيغ 3-2 السبت في المرحلة الـ 21 من بطولة ألمانيا لكرة القدم، فابتعد تسع نقاط مؤقتا في الصدارة.



وسجل توماس مولر (12) والپولندي روبرت ليفاندوفسكي (44) والكرواتي يوسكو غفارديول (58 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، والبرتغالي أندريه سيلفا (27) والفرنسي كريستوفر نكونكو (53) هدفي لايبزيغ، ليعزز النادي البافاري صدارته بـ 52 نقطة، في المقابل، تراجع لايبزيغ الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة.



وتنفس أوغسبورغ الصعداء وأوقف صحوة أونيون برلين عندما تغلب عليه 2-0، سجلهما النمساوي ميكايل غريغوريتش (16) وأندري هان (59). ورفع أوغسبورغ رصيده الى 22 نقطة وارتقى مؤقتا الى المركز الخامس عشر. وخسر هوفنهايم امام مضيفه ماينتس 0-2، وفيما عمق أينتراخت فرانكفورت جراح مضيفه شتوتغارت بالفوز عليه 3-2.



وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.