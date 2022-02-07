أدت الهدية التذكارية غير المتوقعة التي قدمها الثنائي الصيني في منافسات الكيرلينغ الى نظيره الاميركي في أولمبياد بكين الشتوي 2022، إلى ذوبان الثلج مؤقتا في الأجواء الباردة بين القوتين العالميتين. قدم لينغ جي وفان سويوان مجموعة من الدبابيس التذكارية لكريستوفر بليس وفيكي بيرسينغر بعد فوز الاميركيين 7-5 في منافسات الزوجي المختلط في دور المجموعات.



علّق بليس «سأضعها على مكتبي لوقت طويل، طويل جدا»، واصفا الدبابيس «بأنها جميلة جدا فريدة من نوعها».



فيما قال لينغ: «الرياضيون ودودون مع بعضهم البعض»، داعيا بليس الى زيارة مسقط رأسه.