منحت زوي سادوفسكي سينوت أول ميدالية ذهبية لنيوزيلندا في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، بفوزها أمس بلقب «سلوب ستايل» في ألواح التزلج (سنوبورد) لدى السيدات، في حين تسببت الرياح في إرجاء منافسات الانحدار في التزلج الألبي لدى الرجال التي تعتبر من الأكثر ترقبا في الألعاب.



كان من المقرر توزيع سبع ميداليات ذهبية في اليوم الثاني الكامل من المنافسات في العاصمة الصينية، حيث بات التركيز أكثر على ما يحدث بين المتسابقين، بعدما طغت على الاستعدادات جائحة كورونا.



وحافظت سادوفسكي سينوت ابنة العشرين عاما على رباطة جأشها في المحاولة الأخيرة لتدخل تاريخ بلادها، وقالت الرياضية المولودة في السويد قبل أن تنتقل الى نيوزيلندا في سن السادسة «صراحة أنا في حال صدمة، ولكن يعني لي الكثير أن أمنح نيوزيلندا أول ذهبية أولمبية في الالعاب الشتوية».



حققت سادوفسكي سينوت التي أمضت فترة الإغلاق خلال الجائحة في نيوزيلندا وهي تقفز على الترامبولين للتدرب على حركاتها الهوائية، قفزة رائعة في المحاولة الاخيرة وحركات مميزة منحتها علامة 92.88، فيما فازت الاميركية جوليا مارينو بالفضية والاسترالية تيس كودي البرونزية. وحصد السويدي بول نيلس فان در بول لقب سباق 5 آلاف م لدى رجال مانحا بلاده أول ذهبية في التزحلق السريع على الجليد منذ العام 1988، محققا رقما قياسيا أولمبيا بزمن 6:08.84 دقائق.



ولم تتحقق الأعجوبة مع الاسطورة الهولندية سفين كرامير الفائز بالميدالية الذهبية في هذه المسافة في النسخات الثلاث الأخيرة (2010،2014 و2015) مكتفيا بالمركز التاسع.



وفي التزحلق الفني على الجليد لدى الفرق، تصدرت الروسية كاميلا فالييفا ابنة الـ 15 عاما أمس ترتيب النتائج في البرنامج القصير لدى السيدات، لتفرض نفسها إحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب الفردي المرتقب الاسبوع المقبل.



وتقام الألعاب في «فقاعة مغلقة» واسعة من أجل الحد من أي تفشي محتمل للفيروس وبشبه غياب للجماهير.



تم تسجيل أكثر من 363 إصابة بالفيروس منذ 23 يناير بين جميع المقيمين في الفقاعة من منظمين ورياضيين ومتطوعين ومسؤولين وصحافيين، وفقا لآخر الأرقام الصادرة، من بينها عدد غير معروف للرياضيين.



يتواجد في الفقاعة قرابة ثلاثة آلاف رياضي ورياضية مع عشرات الآلاف من المتطوعين والموظفين والصحافيين، ويجب على كل شخص داخل الفقاعة ارتداء أقنعة الوجه وإجراء اختبارات كوفيد يوميا.