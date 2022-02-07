أجبر أوساسونا ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثالث تواليا، وهذه المرة من دون أهداف في المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



دخل إشبيلية الملعب الذي لم يذق فيه طعم الهزيمة في الدوري منذ مايو 2013، ورغم مشاركة الفرنسي أنتوني مارسيال القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، لم يقدم إشبيلية الذي خسر جهود المدافع الأرجنتيني غونسالو مونتييل للإصابة بعد 6 دقائق فقط، شيئا يذكر في الشوط الأول الذي كان فيه أوساسونا الأفضل والأخطر لكن من دون فعالية.



ودخل الفريقان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيد الموقف، وبقي الوضع عليه مع غياب شبه تام للفرص الحقيقية حتى الوقت بدل الضائع حين احتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية، لكن الحارس سيرخيو هيريرا تألق في وجه الكرواتي إيفان راكيتيتش (3+90)، مبقيا على نتيجة التعادل.



وبهذه النقطة، رفع فريق المدرب لوبيتيغي رصيده الى 47 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع أوساسونا رصيده الى 29 نقطة في منتصف الترتيب.



وقال لوبيتيغي بعد المباراة: «كنا نستحق الفوز، تغلبنا على الصعوبات في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم نترجمها لأهداف».



وحقق إلتشي وريال مايوركا فوزين مهمين جدا لصراع البقاء بين الكبار، وذلك على حساب فريقين ينافسانهما لتجنب الهبوط وهما ديبورتيفو ألافيس وقادش بنتيجة 3-1 و2-1 تواليا.



وتختتم المرحلة الـ 23 اليوم بلقاء وحيد يجمع أتلتيك بلباو وإسبانيول.