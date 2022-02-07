قلب المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو الطاولة على إنتر حامل اللقب والمتصدر وأعاد الأمل لميلان باللقب الأول منذ 2011، وذلك بتسجيله هدفي الفوز 2-1 في موقعة ديربي ميلانو السبت في المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وصدم المهاجم البالغ 35 عاما إنتر في ربع الساعة الأخير بهدفين في غضون أقل من 4 دقائق، محولا تخلف فريقه منذ الشوط الأول بهدف للكرواتي إيفان بيريشيتش، ليلحق بحامل اللقب ومدربه سيموني إينزاغي الهزيمة الثانية فقط هذا الموسم، بعد الأولى في 16 أكتوبر أمام لاتسيو، الفريق السابق لإينزاغي. وقال جيرو بعد الفوز: «لقد أثبتنا أننا نتمتع بروح جماعية رائعة بعد استراحة الشوطين وتمكنا من العودة»، مضيفا مازال الطريق طويلا أمامنا ونحن في قلب الصراع لكن لايزال هناك الكثير من المباريات وإنتر يبقى المتصدر، ما علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا وانتظار ما سيفعله إنتر».



أما بالنسبة لمدربه ستيفانو بيولي فقال «قد فزنا على أفضل فريق في «سيري أ»، حامل اللقب والمتصدر، وبالتالي أثبتا جدارتنا، صحيح أن إنتر لعب بشكل أفضل في الشوط الأول، لكن ميلان يتمتع بشجاعة هائلة ولا يخشى أحدا».



ولم يكن الفوز على إنتر لصالح ميلان فقط نتيجة تقليصه الفارق الذي يفصله عن جاره الى نقطة لكن مع خوضه مباراة أكثر من «النيراتزوري»، بل أعاد فريق ستيفانو بيولي الأمل لكل من نابولي وأتالانتا وحتى يوفنتوس بالمنافسة على اللقب.



إلى ذلك، فرط روما في نقطتين ثمينتين من أجل صراعه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتعادله على أرضه مع جنوى 0-0، واستغل لاتسيو تعثر جاره روما وبات على المسافة ذاتها منه بعدما أزاح مضيفه فيورنتينا عن المركز السابع، بالفوز عليه 3-0.