كشف الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو بطل «فلاشينغ ميدوز» السابق الذي يسجل الأسبوع المقبل عودته الى ملاعب التنس لأول مرة منذ عامين ونصف العام، أن الأمر يتعلق بوداع أكثر من عودة، ولهذا السبب اختار المشاركة في دورة بوينوس أيرس.



وغاب ابن الـ33 عاما عن الملاعب منذ إصابته بكسر في الركبة في يونيو 2019 خلال مشاركته في دورة كوينز الإنجليزية.



وخضع الأرجنتيني الذي وصل في تصنيف المحترفين الى المركز الثالث في صيف 2018، لأربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك الإصابة التي جعلته يتراجع في تصنيف «ATP» الى المركز 757. وقال دل بوترو: «إنه وداع أكثر مما هي عودة، مضت أعوام وأنا أختبر العلاجات، وأنا أرى الأطباء، ولم أستطع تخيل الاعتزال وأنا خارج الملعب، لا توجد دورة أفضل من بوينوس أيرس للقيام بإعلان الاعتزال بشكل رسمي، بعد هذا الأسبوع، سأفكر في المستقبل».