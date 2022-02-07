تأهل فريق ليفربول إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على كارديف سيتي 3-1 أمس في الدور الرابع من البطولة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشلا في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.



وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من افتتاح التسجيل (53) عن طريق ديوجو غوتا، وأضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني (68)، قبل أن يختتم هارفي إليوت أهداف ليفربول (76)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل كارديف سيتي هدف حفظ ماء الوجه عن طريق روبين كولويل.



كما عبر تشلسي وجاره اللندني وست هام الى الدور ثمن النهائي للكأس، بعدما احتاجا الى التمديد لتخطي بليموث أرغايل من المستوى الثالث وكيدرمينستر هارييرز من المستوى السادس تواليا بنتيجة واحدة 2-1، فيما عوض مان سيتي تخلفه أمام فولهام من المستوى الثاني وخرج منتصرا 4-1.



على أرضه وبغياب مدربه الألماني توماس توخل المصاب بفيروس كورونا ما سيمنعه من السفر الأحد مع الفريق الى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، تجنب تشلسي مصير غريمه مان يونايتد وواصل مشواره في المسابقة بفضل حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي صد ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 118 بعد خطأ في المنطقة المحرمة من الفرنسي مالانغ سار على راين هاردي الذي تولى بنفسه تنفيذها من دون ترجمتها.



وعلى غرار جاره تشلسي، احتاج وست هام الى التمديد أيضا لتخطي مضيفه كيدرمينستر هارييرز من المستوى السادس 2-1.



وعلى «ستاد الاتحاد»، تخطى مان سيتي ضيفه فولهام بأربعة أهداف لهدف، وحقق نجم الوسط السابق فرانك لامبارد بداية موفقة في مهمته كمدرب لإيفرتون، بقيادته القطب الأزرق لمدينة ليفربول الى ثمن النهائي بالفوز على ضيفه برنتفورد 4-1.



قرعة سهلة للكبار



أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس انجلترا لكرة القدم أمس أندية الدوري الممتاز مانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام في مواجهات سهلة.



حيث سيحل «السيتي» بطل إنجلترا ضيفا على بيتربوره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، فيما يسافر تشلسي وتوتنهام أيضا الى لوتون وميدلزبره من الدوري ذاته تواليا، بعد أن أطاح الأخير بمان يونايتد بركلات الترجيح.



أما ليفربول فسيلتقي على أرضه مع نوريتش سيتي، وستقام المباريات خلال الأسبوع الذي يبدأ في 28 فبراير.