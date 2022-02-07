فرمل موناكو ضيفه ليون عندما تغلب عليه 2-0 في المرحلة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وحسم فريق الإمارة نتيجة المباراة في شوطها الأول وفي نصف ساعة بفضل تألق مهاجمه الدولي التونسي الأصلي وسام بن يدر الذي صنع الهدف الأول للبرازيلي جان لوكاس (2)، وسجل الثاني (29).



وعزز بن يدر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا، ورفع موناكو رصيده إلى 36 نقطة خولته الارتقاء الى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام ستراسبورغ.



وفي مباراة ثانية، واصل سانت إتيان صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 3-1.



وتخلص سانت إتيان من المركز الأخير مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لوريان. في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة في مبارياته الـ 4 الأخيرة فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ليون.