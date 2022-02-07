احتفلت الملكة إليزابيث الثانية أمس بالذكرى الـ 70 لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشالز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش، في خطوة أنهت جدلا حساسا طويلا بين البريطانيين.



وهذا الاحتفال هو أول ذكرى يغيب عنها زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب الذي توفي في أبريل 2021 عن عمر 99 عاما.



وفي رسالة كتبتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني على اعتلائها العرش، عبرت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما) عن «أملها الصادق» في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها تشالز العرش بعد وفاتها.



وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الملكة إليزابيث في العلن عن رأيها حول مسألة قسمت الرأي العام منذ أن تزوج تشالز وكاميلا في عام 2005». وتصدر الأمير تشالز قائمة المحتفين بوالدته الملكة إليزابيث الثانية بهذه المناسبة وقال إنها فرصة للبلاد كي توحد الصفوف وتحتفل بما قدمته للشعب من خدمات.



كما شكر تشالز الملكة على التصريح الذي أدلت به وأعربت فيه عن أملها أن تصبح زوجته كاميلا ملكة عندما يرتقي هو العرش.



وقال ولي العهد البريطاني في بيان: «نحن ندرك تمام الإدراك الشرف الذي أسبغته (علينا) رغبة والدتي. ومثلما سعينا معا لخدمة جلالتها وأفراد مجتمعنا، كانت زوجتي الحبيبة مصدر دعم ثابت لي على الدوام».



وأضاف: «يجلب عام هذا اليوبيل البلاتيني غير المسبوق فرصة لنا كي نتحد في الاحتفال بخدمة الملكة التي ستظل قدوة لنا في السنوات المقبلة».



وأصبحت كاميلا (74 عاما) التي يقدر البريطانيون بساطتها، من أعمدة النظام الملكي البريطاني مع قيامها بالعديد من الالتزامات.



والصفة التي اختارتها إليزابيث الثانية لزوجة ابنها تمنح عادة لزوج أو زوجة العاهل الحاكم. ونظريا يسمح ذلك لكاميلا بأن تصبح ملكة. وكان مستقبل لقب كاميلا موضع نقاش طويل وجدل حاد عندما تزوجت الأمير تشالز في 2005، خصوصا بعد وفاة زوجته السابقة الأميرة ديانا في العام 1997. وقال مستشارون حينذاك إن كاميلا لا تريد لقب الملكة بل تفضل صفة «الأميرة» في سابقة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية.



وقد أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالملكة اليزابيث، وقال «خلال 7 عقود من حكمها برهنت على حس ملهم بالواجب وتفان لا يتزعزع من أجل هذه الأمة».



والتقت الملكة اليزابيث الثانية امس الاول في حفل استقبال في قصر ساندرينغهام، عددا من سكان المنطقة وجمعيات أهلية وسيدة ساهمت في ابتكار الطبق الرسمي البريطاني «دجاج التتويج» أو «دجاج الملكة إليزابيث» للمأدبة التي أقيمت عند اعتلائها العرش في 1953.



وتم سك عملات تذكارية وإصدار ثمانية طوابع تمثل الملكة في مراحل مختلفة من فترة حكمها.



وتم الإعلان عن 4 أيام من الاحتفالات ينتظرها البريطانيون بفارغ الصبر في كل أنحاء البلاد مطلع يونيو المقبل وسيقام عرض ينظم سنويا بمناسبة عيد ميلاد الملكة، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تلك بمشاركة 1400 جندي و200 حصان و400 موسيقي في الثاني من يونيو2022.



وسينظم حفل كبير في قصر باكنغهام في الرابع من الشهر ذاته وتم الاعلان عن 200 ألف غداء جماعي في 5 يونيو. وتنظم أحد حفلات الغداء هذه في ويندسور على أمل أن يحطم الرقم القياسي لأكبر غداء في الطبيعة مع نحو 1600 مشارك.