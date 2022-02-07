قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ان طهران وواشنطن لاتزالان بعيدتين عن تحقيق «التوازن الضروري» في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني المبرم عام 2015.



واضاف شمخاني، في تغريدة عبر تويتر نقلتها وسائل الإعلام المحلية أمس، «رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف».



وتابع «تستدعي القرارات السياسية في واشنطن ايجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».



وأتى تصريح شمخاني غداة اعتبار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات «جيدة» لكنها لاتزال «غير كافية»، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة ببرنامج طهران النووي.



وأعاد أمير عبداللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، وتحدث أمير عبداللهيان عن تحقيق «بعض التطورات الإيجابية (...) لكنها مازالت لا تلبي توقعاتنا»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.



وأضاف «نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية».



وتابع «للأسف، لم يلب الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة».



من جانبه، قال بوريل إن المفاوضات تمر بمنعطف مهم و«من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية».



إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن الاتفاق النووي مع طهران بالشروط الراهنة «سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وسيجعل المنطقة كلها تدفع ثمنا باهظا».



وقال بينيت في الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس «تتصدر إيران محور التهديدات على إسرائيل».



واضاف «نتابع عن كثب مجريات الأمور في محادثات فيينا. وموقفنا معروف وواضح، ومفاده أن الاتفاق، بشروطه الراهنة، سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي».